Ünlü isim uğradığı cinsel saldırıyı tüm detaylarıyla anlattı

Yaşadıklarını Yankı "Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bişey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı, bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak." sözleriyle anlattı. "Babam 1.90 boylarında, abim ise 1.70’lerde" diyen Yankı "tavan ise 2.50 filan. Yani ayakta dengede durmaya çalışırken abim ayağını tavana vurunca babamın başındaki Demir ile tavan arasına boynu kırılıyor." dedi.