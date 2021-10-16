Ünlü isim uğradığı cinsel saldırıyı tüm detaylarıyla anlattı
Pop müziğin 63 yaşındaki sevilen ismi Semiha Yankı, Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı cinsel saldırı itirafıyla olay oldu.
Ünlü şarkıcı Semiha Yankı, Armağan Çağlayan'ın Youtube programı Dur Bi Dinle'ye konuk oldu. Yaşamında dair birçok itirafta bulunan Yankı, izleyenleri şaşkına çevirdi.
Semiha Yankı hayatının dönüm noktası olan abisi Metin Yankı'yı sahnede gözünün önünde kaybettiği anları anlattı.
"O gece bende sahnedeydim" diyen Yankı "Sahnede gözümün önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu." dedi. Yankı "Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanamasıyla kaybettik." ifadelerini kullandı.
Yaşadıklarını Yankı "Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bişey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı, bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak." sözleriyle anlattı. "Babam 1.90 boylarında, abim ise 1.70’lerde" diyen Yankı "tavan ise 2.50 filan. Yani ayakta dengede durmaya çalışırken abim ayağını tavana vurunca babamın başındaki Demir ile tavan arasına boynu kırılıyor." dedi.