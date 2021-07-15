Ünlü isimden 3 yaşındaki kızına 1 milyon TL'lik hediye
Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, üç yaşındaki kızı Kulture'a pahalı hediyeler almayı sürdürüyor. 28 yaşındaki şarkıcı, kızının üç yaşına girdiği doğum gününde Cartier marka elmas gerdanlık hediye etti.
Kendisi gibi ünlü bir rap şarkıcısı olan Offset ile evli olan ve ikinci çocuğuna hamile Cardi B, kızına 124 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 100 bin TL) değerinde gerdanlığı hediye etme anını sosyal medyada paylaştı.
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Elliot Elianette imzalı gerdanlık; Hermes çanta sembolü, Minnie Mouse şekli, Kulture adının K'sini ve Chanel logosunu üzerinde taşıyor.
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Cardi B, kızına aldığı pahalı hediyeyi bir aile yemeğinde verirken, minik Kulture'ın hediyeye çok sevindiği dikkatlerden kaçmadı.
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Öte yandan şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Cardi B, geçtiğimiz gün kızına prenses sihirli temalı bir doğum günü partisi de düzenledi.
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