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  3. 08 Mayıs 2017 21:52

''Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum''

Kourtney Kardashian eski eşinin tatil yaptıkları otele sevgilisini getirdiğini görünce çok sinirlendi.

''Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum''

Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kourtney Kardashian, eski eşi Scott Disick'ten 'sevişerek' intikam almak istiyor.

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''Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum''

Kardashian ailesinin en ilginç çifti Kourtney ile Scott Disick arasında sular durulmuyor. 38 yaşındaki magazin yıldızı Kourtney Kardashian, eski eşinin, tatil yaptıkları otele sevgilisini getirmesi üzerine çılgına döndü.

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''Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum''

Kourtney Kardashian, ailece gittikleri Costa Rica tatilinde, kaldıkları otele gizlice sevgilisini sokan eski eşi Scott Disick’ten çok ilginç bir yöntemle intikam almayı planlıyor.

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''Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum''

Çocuklarının babası Scott Disick’in hareketine çok sinirlenen Kourtney, geçtiğimiz gün yayınlanan "Keeping up with the Kardashian’s" adlı reality şovda flaş bir açıklamada bulundu.

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