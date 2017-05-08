''Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum''
Kourtney Kardashian eski eşinin tatil yaptıkları otele sevgilisini getirdiğini görünce çok sinirlendi.
Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kourtney Kardashian, eski eşi Scott Disick'ten 'sevişerek' intikam almak istiyor.
Kardashian ailesinin en ilginç çifti Kourtney ile Scott Disick arasında sular durulmuyor. 38 yaşındaki magazin yıldızı Kourtney Kardashian, eski eşinin, tatil yaptıkları otele sevgilisini getirmesi üzerine çılgına döndü.
Kourtney Kardashian, ailece gittikleri Costa Rica tatilinde, kaldıkları otele gizlice sevgilisini sokan eski eşi Scott Disick’ten çok ilginç bir yöntemle intikam almayı planlıyor.