Ünlü isimler İBB'nin yardım çadırında buluştu!
Oyuncular, Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan depremin ardından, İBB'nin Yenikapı ve Kartal’daki yardım toplama merkezlerinde gönüllü olarak görev aldı.
Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde, 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıkımın ardından deprem bölgelerine içinde yardım malzemelerinin yer aldığı çok sayıda tır gönderdi.
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İBB'nin Yenikapı Yardım Merkezi'ne giden çok sayıda oyuncu, yardım faaliyetlerine katıldı.
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Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Sarp Apak, Onur Buldu, Giray Altunok, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan ve Burak Deniz, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve tırlara taşınmasına destek verdi.
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