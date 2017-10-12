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  3. 12 Ekim 2017 10:47

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Magazin dünyasının güzelleri makyajsız pozlarıyla hayranlarını şaşırttı.

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Yüzü olduğu Intimissi markası için doğum sonrası yeniden objektif karşısına geçen İrina Shayk, önceki gün kızı Lea’yla Los Angeles’ta görüntülendi.

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Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Alışılmışın dışında salaş ve makyajsız tarzıyla kameralara yansıyan Rus model, taytına sıkıştırdığı cep telefonuyla dikkat çekti.

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Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Serenay Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 1 saatte 7 bine yakın beğeni aldı.

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Ünlü isimlerin makyajsız halleri

İşte makyajsız Serenay Aktaş

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