Ünlü isimlerin makyajsız halleri
Magazin dünyasının güzelleri makyajsız pozlarıyla hayranlarını şaşırttı.
Yüzü olduğu Intimissi markası için doğum sonrası yeniden objektif karşısına geçen İrina Shayk, önceki gün kızı Lea’yla Los Angeles’ta görüntülendi.
Alışılmışın dışında salaş ve makyajsız tarzıyla kameralara yansıyan Rus model, taytına sıkıştırdığı cep telefonuyla dikkat çekti.
Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Serenay Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 1 saatte 7 bine yakın beğeni aldı.