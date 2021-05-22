Ünlü isimler tatil sezonunu açtı: İşte ünlülerden tatil pozları
Yazın gelmesi ile birlikte birçok isim soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı tatil pozları.
İşte Bodrum'dan Alaçatı'ya, Maldivler'den New York'a tatil paylaşımları!
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EBRU ŞAHİN
Dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler'e gitti. Şahin, duş altındaki pozunu Instagram'da paylaştı.
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BENSU SORAL
Ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral,'ın pozuna 200 bin beğeni geldi.
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YEŞİM CEREN BOZOĞLU
Mide küçültme ameliyatı olarak 70 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, tatil sezonunu mayıs ayının ilk haftası açtı.
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