Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları

19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin kaderini değiştirmek için" Samsun'a adım attığı ve ardından 7 düvele karşı kazanılan zaferler birlikte tüm dünya Anadolu'nun gücünü gördü. Milli Mücadele döneminin ardından 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edildi.

Sanat dünyasından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından art arda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.