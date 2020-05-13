Ünlü isimlerden Ersin Korkut'a destek yağdı
Survivor 2020'de yarışan Ersin Korkut diz sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı'nın kötü haberi vermesinin ardından gözyaşları sel oldu. Ünlü isimlerden Ersin'e destek mesajı yağdı.
Survivor 2020 yarışmasında performansıyla final adayları arasında yer alan Ersin Korkut talihsiz sakatlık sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Futbol maçı esnasında dizinden sakatlanan Korkut'un, MR sonuçları Türkiye'ye gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından Ersin Korkut'un Survivor'a devam edemeyeceği kesinleşti.
Acun Ilıcalı'nın dün akşam konseyde şoke eden ayrılığı açıklaması yarışmacılarda büyük üzüntüye neden oldu. Adada arkadaşlarıyla vedalaşan Ersin Korkut, Survivor yaşantısından sonra ilk kez konuştu. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Korkut, ekran başındakileri de ağlattı.
KİMİ KIRDIYSAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM
İşte Ersin Korkut'un elendikten sonraki ilk sözleri; Bugün benim elenmemin ilk günü. Uçuşumu bekliyorum. Çok büyük duygu seli yaşıyorum. Acun abilere de söyledim, 'çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem, çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum."