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  3. 18 Mart 2020 17:00

Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

Demet Akalın sosyal medyada çektiği videoyla takipçilerini dışarı çıkmama konusunda uyardı: "İnsanlar olayın ciddiyetinin farkında değiller. 10 gün, 1 ay neyse biraz dişimizi sıkalım arkadaşlar. Ben insanları anlayamıyorum. Yapmayın kurban olayım çok rica ediyoruz. Virüs bitince inşallah tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim. Ah bir bitse, ne adaklar adadım."...

Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

Demet Akalın sosyal medyada çektiği videoyla takipçilerini dışarı çıkmama konusunda uyardı: "İnsanlar olayın ciddiyetinin farkında değiller. 10 gün, 1 ay neyse biraz dişimizi sıkalım arkadaşlar. Ben insanları anlayamıyorum. Yapmayın kurban olayım çok rica ediyoruz. Virüs bitince inşallah tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim. Ah bir bitse, ne adaklar adadım."

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Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

DEMET AKALIN

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Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

DANİLO ZANNA

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Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

BUSE VAROL VE ALİŞAN

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