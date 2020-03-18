Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar
Demet Akalın sosyal medyada çektiği videoyla takipçilerini dışarı çıkmama konusunda uyardı: "İnsanlar olayın ciddiyetinin farkında değiller. 10 gün, 1 ay neyse biraz dişimizi sıkalım arkadaşlar. Ben insanları anlayamıyorum. Yapmayın kurban olayım çok rica ediyoruz. Virüs bitince inşallah tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim. Ah bir bitse, ne adaklar adadım."...
Demet Akalın sosyal medyada çektiği videoyla takipçilerini dışarı çıkmama konusunda uyardı: "İnsanlar olayın ciddiyetinin farkında değiller. 10 gün, 1 ay neyse biraz dişimizi sıkalım arkadaşlar. Ben insanları anlayamıyorum. Yapmayın kurban olayım çok rica ediyoruz. Virüs bitince inşallah tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim. Ah bir bitse, ne adaklar adadım."