Ünlü isimlerden koronavirüs önlemi! Evlerine kapandılar

Demet Akalın sosyal medyada çektiği videoyla takipçilerini dışarı çıkmama konusunda uyardı: "İnsanlar olayın ciddiyetinin farkında değiller. 10 gün, 1 ay neyse biraz dişimizi sıkalım arkadaşlar. Ben insanları anlayamıyorum. Yapmayın kurban olayım çok rica ediyoruz. Virüs bitince inşallah tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim. Ah bir bitse, ne adaklar adadım."