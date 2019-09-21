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  3. 21 Eylül 2019 09:32

Ünlü isimlerden Neslican Tay'a ağladı

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü isimler Neslican Tay hakkındaki duygularını sosyal medyadan paylaştı. İşte mücadelesiyle herkese örnek olan Neslican paylaşımlaından bazıları...

Ünlü isimlerden Neslican Tay'a ağladı

Demet Akbağ:
Ahh güzel kız, ahh tatlı neslican , güzel gözlerindeki ışıklar gibi aydınlık olsun yattığın yer.

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Ünlü isimlerden Neslican Tay'a ağladı

Sıla
Yıldızlar sana iyi bakacak güzel çocuk. Biz de seni ve cesur kalmayı hiç unutmayacağız.

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Ünlü isimlerden Neslican Tay'a ağladı

Fazıl Say: Işıklar içinde uyu güzel Neslican Tay

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Ünlü isimlerden Neslican Tay'a ağladı

Demet Evgar: Neslihan... Daha iyi bi yerde olduğunu biliyorum ama yine de, bu dünyadaki bedenim acı çekmeden edemiyo bu gidişe... Hep vaar ol...Olacagını biliyorum... Buradaki oyunu müthiş bir kavrayışla oynadın. Anlattın, kavrattin bir çoklarına. Bi gün yine görüşmek üzere "güzel ruh". Hep "ışıldayan ruh"

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