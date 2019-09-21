Ünlü isimlerden Neslican Tay'a ağladı

Demet Evgar: Neslihan... Daha iyi bi yerde olduğunu biliyorum ama yine de, bu dünyadaki bedenim acı çekmeden edemiyo bu gidişe... Hep vaar ol...Olacagını biliyorum... Buradaki oyunu müthiş bir kavrayışla oynadın. Anlattın, kavrattin bir çoklarına. Bi gün yine görüşmek üzere "güzel ruh". Hep "ışıldayan ruh"

