Burak Yamantürk 36. yaşını kutladı
Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci, 2014'ten beri aşk yaşadığı Burak Yamantürk'ün 36'ıncı yaş ünü için parti verdi. Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin ile yakınlaştığı iddia edilen Leyla Faray'ın partiye sevgilisi Sehat Teoman'la katılaması dikkat çekti.
Başrolünü paylaştığı ‘Biz Böyleyiz’ filmindeki partneri; Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum ve Meriç Aral’ın da olduğu kutlamaya katılar arasında senarist Ece Yörenç, Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz de vardı.