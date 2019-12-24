Burak Yamantürk 36. yaşını kutladı

Başrolünü paylaştığı ‘Biz Böyleyiz’ filmindeki partneri; Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum ve Meriç Aral’ın da olduğu kutlamaya katılar arasında senarist Ece Yörenç, Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz de vardı.

