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  3. 24 Aralık 2019 15:04

Burak Yamantürk 36. yaşını kutladı

Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci, 2014'ten beri aşk yaşadığı Burak Yamantürk'ün 36'ıncı yaş ünü için parti verdi. Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin ile yakınlaştığı iddia edilen Leyla Faray'ın partiye sevgilisi Sehat Teoman'la katılaması dikkat çekti.

Burak Yamantürk 36. yaşını kutladı

Başrolünü paylaştığı ‘Biz Böyleyiz’ filmindeki partneri; Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum ve Meriç Aral’ın da olduğu kutlamaya katılar arasında senarist Ece Yörenç, Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz de vardı.

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Burak Yamantürk 36. yaşını kutladı

Özge Özpirinçci partide coştu, hem şarkı söyledi, hem dans etti.

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Burak Yamantürk 36. yaşını kutladı

36. yaşına basan Burak Yamantürk sosyal medya hesabından geceye katılanlara teşekkür etti.

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Burak Yamantürk 36. yaşını kutladı

Özge Özpirinçci Burak Yamantürk’e olan aşkını sosyal medyadan şu sözlerle ilan etti;

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