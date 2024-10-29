Ünlü manken 3'üncü kez anne olmaya hazırlanıyor
İki yıl önce eşi Tom Brady'den boşanan dünyaca ünlü güzel manken Gisele Bündchen üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı.
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Bündchen'in, eşini jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile aldattığı iddiası uzun süre gündemden düşmedi.
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44 yaşındaki ünlü model ihanet iddialarını her seferinde yalanlasa da geçen yıl Valente ile ilişkileri belgelendi.
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Bündchen'in Benjamin (14) ve Vivian (11) adında iki çocuk sahibi olduğu Tom Brady, konu hakkında olumsuz bir yorum yapmaktan kaçındı.
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