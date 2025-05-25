Ünlü manken ''burası daha ucuz'' dedi, Türkiye'den vazgeçti...

“Bodrum’da lahmacun fiyatının sezonda 2 bin 500 liraya çıkacağı söyleniyor. Dubai’de 750 liraya yedim. Burası dünyanın en lüks yeri olmasına rağmen...

O yüzden Dubai’ye taşınma kararımda zorlanmayacağım çünkü daha ucuz. İstanbul’da lüks bir yerde kahve 500-600 liraya satılırken, Dubai’de 400 lira.

Ülkemiz çok güzel ama fırsatçılık yapılıyor.”