Ünlü manken Duygu Çakmak'tan Balkan çıkarması

Güzelliği ve profesyonelliğiyle dünya çapında birçok ajansın dikkatini çeken ünlü manken Duygu Çakmak, Balkanların saygın fotoğrafçılarından Enis Banderas Tollumi'nin objektifine poz verdi. Eksi dokuz derecede Makedonya'da yapılan çekimler, soğuğa rağmen büyüleyici karelerle sonuçlandı. Duygu Çakmak, çekimlerin kendisi için çok keyifli geçtiğini belirterek "Balkanlar'ın enfes atmosferinde böylesine yetenekli bir ekiple çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Enis Banderas Tollumi'nin vizyonu ve profesyonelliği çekimleri unutulmaz bir deneyime dönüştürdü. Bu projenin hem kariyerim hem de Balkanlar'daki moda endüstrisi için önemli bir adım olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.