Ünlü manken Duygu Çakmak'tan Balkan çıkarması
Türkiye'nin önde gelen mankenlerinden Duygu Çakmak, uluslararası kariyerinde önemli bir adım atarak Balkanlar'a açıldı. Dünya podyumlarında adından sıkça söz ettiren Çakmak, son olarak Makedonya'da fotoğraf sanatçısı Enis Banderas Tollumi'nin objektifinin karşısına geçti.
Güzelliği ve profesyonelliğiyle dünya çapında birçok ajansın dikkatini çeken ünlü manken Duygu Çakmak, Balkanların saygın fotoğrafçılarından Enis Banderas Tollumi'nin objektifine poz verdi. Eksi dokuz derecede Makedonya'da yapılan çekimler, soğuğa rağmen büyüleyici karelerle sonuçlandı. Duygu Çakmak, çekimlerin kendisi için çok keyifli geçtiğini belirterek "Balkanlar'ın enfes atmosferinde böylesine yetenekli bir ekiple çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Enis Banderas Tollumi'nin vizyonu ve profesyonelliği çekimleri unutulmaz bir deneyime dönüştürdü. Bu projenin hem kariyerim hem de Balkanlar'daki moda endüstrisi için önemli bir adım olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Makedonya'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Duygu Çakmak, Balkanlar'daki kariyerine hız kesmeden devam edecek. Başarılı mankenin Kosova ve Arnavutluk'ta da birçok önemli marka ile yeni projeler için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
Duygu Çakmak, 1995 yılında Kocaeli’de doğdu. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak büyüyen Çakmak, eğitim hayatını İzmit’te tamamlamış ve daha sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Sakarya Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Çakmak, Sakarya Üniversitesi Toplumsal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda da yüksek lisans yapmıştır.
Duygu Çakmak 2021 yılında Miss Europe Güzellik Yarışması’nda ülkemizi temsil etti. Yarışmayı üçüncü tamamladı. Dört yıldır profesyonel modellik yapan Duygu Çakmak, dünyanın birçok yerinde de mankenlik faaliyetleri yürütüyor. Çakmak, İngilizce ve Almanca biliyor.