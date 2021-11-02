Ünlü meydanda rezalet! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren fenomen tutuklandı
TikTok fenomeni Ruslan Murodzhonzoda, kız arkadaşı ile Kızıl Meydan'da cinsel ilişkiye girdiği fotoğrafı paylaştıktan sonra tutuklandı.
Ruslan fotoğrafı "İş kanunu suç kanunu değildir. İhlal edebilirsin" başlığı ile paylaştı. Fotoğrafta kız arkadaşının Rus polis montu giydiği görülüyor.
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10 gün tutuklu kalan çift, bu süre zarfında özür diledi ve 71 dolar para cezası ödedi.
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Mahkeme toplum ahlakına aykırı davrandıkları gerekçesi ile çifte 10 ay hapis cezası verdi.
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Aslen Tacikistanlı olan Tiktoker Ruslan, cezasını çektikten sonra ülkesine yollanacak.
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