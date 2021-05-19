Ünlü model 50 yaşında ilk kez anne oldu
Bundan dört yıl önce "Bilim sağ olsun, ne zaman istersem o zaman anne olabileceğim" diyen 50 yaşındaki model Naomi Çampbell, anne oldu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bundan dört yıl önce "Bilim sağ olsun, ne zaman istersem o zaman anne olabileceğim" diyen model, 50 yaşında ilk kez anne oldu. Yeni doğan bebeğinin fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.
BENİM İÇİN BİR LÜTUF
Bir döneme damgasını vuran 50 yaşındaki model Naomi Çampbell, bir kız bebek sahibi oldu. Campbell, yeni dünyaya gelen kızının ayaklarının fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Campbell paylaşımında bir bebek sahibi olmanın kendisi için bir lütuf olduğunu belirtti.
DAHA BÜYÜK BİR AŞK YOK
Campbell "Minik bebeğin kendisini, anne olarak seçtiğini" belirterek "Hayatımda bu nazik ruha sahip olduğum için gurur duyuyorum" diye yazdı. Ömür boyu sürecek böylesine bir bağı tarif edecek kelime bulamadığını belirten Naomi Campbell, kızından "meleğim" diye söz etti ve paylaşımını "Daha büyük bir aşk yok" diyerek bitirdi.
BABASI DA HANGİ YÖNTEMLE DÜNYAYA GELDİĞİ DE SIR
Naomi Campbell, paylaşımında bebeğin hangi yöntemle dünyaya geldiğini belirtmedi. İlerleyen yaşını göz önüne alan birçok kişi, bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmiş olabileceğini ileri sürdü. Şu anda hayatında kimse olmadığı bilinen Naomi Campbell, bundan dört yıl önce bilime teşekkür ederek bütün bu gelişmelerin kendisine istediği zaman anne olma şansı verdiğini söylemişti. Campbel'ın 2017'deki bu açıklaması göz önüne alındığında ünlü modelin kızına, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu düşüncesi ağırlık kazanıyor.