Ünlü model 50 yaşında ilk kez anne oldu

BABASI DA HANGİ YÖNTEMLE DÜNYAYA GELDİĞİ DE SIR

Naomi Campbell, paylaşımında bebeğin hangi yöntemle dünyaya geldiğini belirtmedi. İlerleyen yaşını göz önüne alan birçok kişi, bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmiş olabileceğini ileri sürdü. Şu anda hayatında kimse olmadığı bilinen Naomi Campbell, bundan dört yıl önce bilime teşekkür ederek bütün bu gelişmelerin kendisine istediği zaman anne olma şansı verdiğini söylemişti. Campbel'ın 2017'deki bu açıklaması göz önüne alındığında ünlü modelin kızına, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu düşüncesi ağırlık kazanıyor.