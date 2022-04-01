Ünlü model Cansu Taşkın evlendi: Nikahtan gizemli iki kare
İddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen Cansu Taşkın sosyal medya hesabından evlendiğini fotoğraflarla duyurdu.
Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen model Cansu Taşkın, sürpriz paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.
Cansu Taşkın, geçtiğimiz aylarda makyajsız görüntülenmişti. Taşkın'ın bu görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. O günden sonra kameralara karşı daha dikkatli davranan Taşkın'ın özel hayatı ise sürekli merak konusuydu.
Aşk hayatını gizli tutan Cansu Taşkın, Instagram hesabından evlendiğini açıkladı. Nikahtan sadece iki kare paylaşan Taşkın "Arkadaşlar sürpriz bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim. Tebrik mesajlarınız için şimdiden teşekkür ederim" diyerek güzel haberi sevenlerine verdi.
Arkası dönük pozlarını paylaşan güzel isim eşinin isminin yalnızca baş harfini yazarak merak uyandırdı.