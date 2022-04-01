Ünlü model Cansu Taşkın evlendi: Nikahtan gizemli iki kare

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen model Cansu Taşkın, sürpriz paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Cansu Taşkın, geçtiğimiz aylarda makyajsız görüntülenmişti. Taşkın'ın bu görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. O günden sonra kameralara karşı daha dikkatli davranan Taşkın'ın özel hayatı ise sürekli merak konusuydu.