Ünlü model iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti

Aksiyon filmlerinin İngiliz yıldızı Jason Statham (55) ile birlikteliğinden iki çocuğu olan ünlü model, “Modellik kariyerimin başında sonsuza dek sürmeyecek gibi görünüyordu, bir raf ömrünüz var. Görünüşüme bağlı olmayan bir tür güvenliğim olduğundan emin olmak istedim. Beynimi kullanmak, farklı yolları keşfetmek ve yeni şeyler denemek istedim” diye konuştu.