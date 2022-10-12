Ünlü model iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti
Rosie Huntington-Whiteley, Marks and Spencer ile iş birliğinin 10'uncu yıldönümü dolayısıyla Rosie adıyla çıkan iç çamaşırı koleksiyonu için poz verdi.
Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, Marks and Spencer için iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçti. 35 yaşındaki İngiliz model, marka ile 2012’de başlayan iş birliğinin 10’uncu yılını yeni bir çekimle kutladı.
Whiteley, 16,4 milyon takipçisi olan Instagram hesabından da paylaştığı fotoğraflarının altına yazdığı mesajla, kendi adının verildiği Rosie koleksiyonunu tanıttı.
Aksiyon filmlerinin İngiliz yıldızı Jason Statham (55) ile birlikteliğinden iki çocuğu olan ünlü model, “Modellik kariyerimin başında sonsuza dek sürmeyecek gibi görünüyordu, bir raf ömrünüz var. Görünüşüme bağlı olmayan bir tür güvenliğim olduğundan emin olmak istedim. Beynimi kullanmak, farklı yolları keşfetmek ve yeni şeyler denemek istedim” diye konuştu.
2010 yılından bu yana birlikte olan Rosie Huntington-Whiteley ile Jason Statham çiftinin geçen yıl ikinci çocukları dünyaya geldi.