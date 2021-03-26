Ünlü model koronavirüs aşısı olduktan sonra sırra kadem bastı
Kuzey Kore ziyaretinde çektirdiği çıplak fotoğrafları paylaştığı için ölüm tehditlerinin hedefi olan ünlü model Liziane Gutierrez, korona aşısı olduktan sonra ortadan kayboldu.
Bir süredir gündemi meşgul eden Brezilyalı model Liziane Gutierrez, en son Kuzey Kore ziyareti sırasında çektirdiği çıplak fotoğraflarıyla konuşulmuştu.
1 / 19
Kuzey Kore'de büyük tepki çeken Gutirerrez ölüm tehditleri almıştı.
2 / 19
Çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşınca sosyal medyadan tehditlere maruz kalan Brezilyalı güzel model, paylaşımını yoruma kapatmıştı.
3 / 19
Ölüm tehditleri aldığını belirten Liziane Gutierrez geçtiğimiz günlerde aşı oldu.
4 / 19