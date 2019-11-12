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  3. 12 Kasım 2019 18:44

Ünlü model mayosuyla caddeleri kasıp kavurdu

Oyuncu Tolga Karel'in eski eşi ünlü model Günay Musayeva, bir modacının yeni koleksiyonu için Amerika Birleşik Devletleri caddelerinde poz verdi.

Ünlü model mayosuyla caddeleri kasıp kavurdu

Oyuncu Tolga Karel'in eski eşi, ünlü model Günay Musayeva, modacı Rufat İsmayil'in yeni koleksiyonu için New York'ta objektiflere poz verdi.

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Ünlü model mayosuyla caddeleri kasıp kavurdu

Azeri asıllı Türk model ve oyuncu Günay Musayeva, geçtiğimiz günlerde New York caddelerini kasıp kavurdu.

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Ünlü model mayosuyla caddeleri kasıp kavurdu

Musayeva, ünlü modacı Rufat İsmayil'in Afffair adını verdiği kapsül koleksiyonu için New York'ta Umut Kıran ve Selim Akar'ın objektifine mayoyla poz verdi.

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Ünlü model mayosuyla caddeleri kasıp kavurdu

Hafta sonu yapılan çekimlerde tüm kalabalığa ve trafiğe bir de Musayeva'nın pozlarına bakakalan vatandaşlar eklendi.

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