Ünlü model mayosuyla caddeleri kasıp kavurdu
Oyuncu Tolga Karel'in eski eşi ünlü model Günay Musayeva, bir modacının yeni koleksiyonu için Amerika Birleşik Devletleri caddelerinde poz verdi.
Oyuncu Tolga Karel'in eski eşi, ünlü model Günay Musayeva, modacı Rufat İsmayil'in yeni koleksiyonu için New York'ta objektiflere poz verdi.
Azeri asıllı Türk model ve oyuncu Günay Musayeva, geçtiğimiz günlerde New York caddelerini kasıp kavurdu.
Musayeva, ünlü modacı Rufat İsmayil'in Afffair adını verdiği kapsül koleksiyonu için New York'ta Umut Kıran ve Selim Akar'ın objektifine mayoyla poz verdi.