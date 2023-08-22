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Ünlü model sınırları zorladı! Çıplak güneşlendiği anları paylaştı

Ünlü model Elizabeth Hurley, deniz yatağının üzerinde çıplak şekilde güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü model sınırları zorladı! Çıplak güneşlendiği anları paylaştı - Resim: 1

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, geçtiğimiz aylarda oğlu Damian Hurley (21), yönettiği bir erotik-gerilim filmi olan 'Strictly Confidential'da oynamasıyla gündeme gelmişti.

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Ünlü model sınırları zorladı! Çıplak güneşlendiği anları paylaştı - Resim: 2

58 yaşındaki Hurley, son olarak 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştığı bir videoyla gündeme geldi.

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Ünlü model sınırları zorladı! Çıplak güneşlendiği anları paylaştı - Resim: 3

Havuza bıraktığı karpuz dilimi şeklindeki deniz yatağının üzerinde çıplak bir şekilde güneşlenen Hurley, gönderisine şu mesajı yazdı:

"Sadece bir dilim karpuz üzerinde yüzüyorum..."

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Ünlü model sınırları zorladı! Çıplak güneşlendiği anları paylaştı - Resim: 4

Ünlü ismin kısa sürede 161 bin beğeni alan bu videosuna, 5 bine yakın da yorum yapıldı.

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