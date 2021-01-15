Ünlü model sokaklara düştü! Çöpleri karıştırırken görüntülendi

AYAĞINDA AYAKKABISI YOK

Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen Loni Willison'ın bütün eşyasını bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü. Ayağında ayakkabısı olmadan kırmızı-beyaz renkli çoraplarıyla sokakta dolaşan Loni Willison, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.