Ünlü model sokaklara düştü! Çöpleri karıştırırken görüntülendi
Sahil Güvenlik dizisiyle hafızlara kazınan Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison artık sokaklarda yaşıyor. 37 yaşındaki Willison çöpleri karıştırırken objektiflere yansıdı.
'Sahil Güvenlik' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison, önceki gün California'da çöpleri karıştırırken objektiflere yansıdı. Willison'ın tanınmaz hale geldiği görüldü.
1989-2001 yılları arasında yayınlanan 'Sahil Güvenlik' adlı dizide rol alan oyuncu Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison, tanınmaz hale geldi. 37 yaşındaki Willision, önceki gün California sokaklarında çöpleri karıştırırken görüntülendi.
AYAĞINDA AYAKKABISI YOK
Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen Loni Willison'ın bütün eşyasını bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü. Ayağında ayakkabısı olmadan kırmızı-beyaz renkli çoraplarıyla sokakta dolaşan Loni Willison, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.