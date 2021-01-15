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  3. 15 Ocak 2021 13:06

Ünlü model sokaklara düştü! Çöpleri karıştırırken görüntülendi

Sahil Güvenlik dizisiyle hafızlara kazınan Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison artık sokaklarda yaşıyor. 37 yaşındaki Willison çöpleri karıştırırken objektiflere yansıdı.

Ünlü model sokaklara düştü! Çöpleri karıştırırken görüntülendi

'Sahil Güvenlik' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison, önceki gün California'da çöpleri karıştırırken objektiflere yansıdı. Willison'ın tanınmaz hale geldiği görüldü.

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Ünlü model sokaklara düştü! Çöpleri karıştırırken görüntülendi

1989-2001 yılları arasında yayınlanan 'Sahil Güvenlik' adlı dizide rol alan oyuncu Jeremy Jackson'ın model eski eşi Loni Willison, tanınmaz hale geldi. 37 yaşındaki Willision, önceki gün California sokaklarında çöpleri karıştırırken görüntülendi.

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Ünlü model sokaklara düştü! Çöpleri karıştırırken görüntülendi

AYAĞINDA AYAKKABISI YOK
Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen Loni Willison'ın bütün eşyasını bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü. Ayağında ayakkabısı olmadan kırmızı-beyaz renkli çoraplarıyla sokakta dolaşan Loni Willison, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.

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Ünlü model sokaklara düştü! Çöpleri karıştırırken görüntülendi

2012 yılında Jeremy Jackson ile dünyaevine giren Loni Willison'ın eşinden şiddet gördüğü öne sürülmüştü. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, evliliklerini 2014'de sona erdirmişti.

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