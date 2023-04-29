Ünlü oryantal Tanyeli eridi! Formunun sırrını ilk kez açıkladı

"KARBONHİDRAT ALIYORUM"

"Şimdi kilo vermeye devam etmiyorum. Aslında sizden mi saklayacağım. Bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırımdı evet ama kilo fazla vermeye başladığında insan zombi gibi mi olacağım diye korkuyor. Kilo vermeyi durdursun diye karbonhidrata yükleniyorum. O zaman da eski halime döneceğim mi acaba diye korkuyorum. Dostlarım artık kilo vermememi söylediklerinde hemen karbonhidrat almaya başlıyorum" dedi.