Ünlü oyuncu Alina Boz çocukluk fotoğrafları ile gündeme geldi
Netflix yapımı Aşk101’de Eda rolüne hayat veren Alina Boz çocukluk fotoğrafları ile sosyal medyada gündeme geldi.
Paramparça dizisiyle oyunculuğu adım atan Alina Boz, Elimi Bırakma adlı dizide Alp Navruz ile başrolü paylaştı.
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Son olarak Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan Boz, dizide Mahur karakterine hayat verdi.
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Alina Boz, Netflix yapımı Aşk101 dizisindeki rolüyle de adından söz ettirdi.
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Ünlü oyuncu Alina Boz, çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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