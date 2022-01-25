Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı

Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Mersin'de özel bir hastanede tedavi gören Pekcan, dün öğleden sonra hayatını kaybetti.