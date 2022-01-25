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  4. Ünlü oyuncu gözyaşlarıyla toprağa verildi

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan, kansere yenik düştü. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Pekcan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı - Resim: 1

Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Mersin'de özel bir hastanede tedavi gören Pekcan, dün öğleden sonra hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı - Resim: 2

Pekcan için bugün Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Pekcan'ın ailesi, yakınları, Vali Ali İhsan Su, ilçe belediyeleri başkanları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. 

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Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı - Resim: 3

Törenin ardından Pekcan'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defin için alkışlarla uğurlandı.

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Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı - Resim: 4
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