Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın partneri belli oldu
Cam Tavanlar" dizisinin ardından "Özel Ders" adlı filmiyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Bensu Soral'ın partneri belli oldu.
Bensu Soral'ın "Cam Tavanlar" dizisinin ardından çekeceği yeni projesi merak konusu olmuştu. Soral OGM Pictures'ın "Özel Ders" adlı sinema filmiyle anlaştı.
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Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğuna oturacağı projede Soral, yüksek lisans yapan bir genç kıza hayat verecek. "Özel Ders" filminin erkek başrol oyuncusu için görüşmeler sürüyor.
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Kulislerde dolaşan bilgilere göre rol için son olarak Kardeşlerim dizisinden ayrılan Halit Özgür Sarı'ya teklif gitti. Sarı şu günlerde bedelli askerlik yapıyor.
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