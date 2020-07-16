Ünlü oyuncu Beren Saat'ten olay açıklamalar
Yeniden TV Youtube kanalında 'Ayşegül Doğan Soruyor' programının ilk konuğu olan oyuncu Beren Saat, "Vatan haini ve terörist ilan edildim, bu nefreti eğitmek gerek. O dönem çok incindim" sözleriyle gündeme oturdu.
Koronavirüsten sosyal medya düzenlemesine, Netflix tartışmalarından dizi setlerinde alınan/alınmayan önlemlere ve attığı bir tweet nedeniyle hedef gösterildiğinde yaşadıklarına kadar pek çok konuda çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
"Koronavirüs gereken dersi verdi" Beren Saat'in açıklamaları şöyle: Pandemik bir hastalığın hiçbirimizde bir karşılığı yoktu. Bazı dünya liderlerinin bile çok fazla ciddiye almadığı, sonra o hastalığın onlara da gereken dersi verdiği bir şekilde başladı.
Hep beraber maddeden uzaklaştığımız, önceliklerimizin, sahip olmak istediklerimizin bambaşka şeyler olduğu, sahip olduğumuz tüm lüksten daha önemlisinin bahçemizdeki iki domatesin, iki biberin olduğu gerçeğini hep beraber algıladığımızda gündelik hayatın problemleri çok daha küçülmeye başladı.