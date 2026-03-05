Ünlü oyuncu Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını haykırdı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkilerinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.
2015 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ile 2023’te anlaşmalı olarak boşanan Bülent Şakrak, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Aradığı aşkı Duygu Arabacıoğlu'nda bulan Şakrak, mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
48 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak ilişkilerinin birinci yıl dönümünü Instagram hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
Romantik paylaşım
Sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan Bülent Şakrak, gönderiye ''Yıl: Yer yuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1. yıl'' notunu düştü.
