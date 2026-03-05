  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını haykırdı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkilerinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını haykırdı - Resim: 1

2015 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ile 2023’te anlaşmalı olarak boşanan Bülent Şakrak, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 

1 / 5
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını haykırdı - Resim: 2

Aradığı aşkı Duygu Arabacıoğlu'nda bulan Şakrak, mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. 

2 / 5
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını haykırdı - Resim: 3

48 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak ilişkilerinin birinci yıl dönümünü Instagram hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. 

3 / 5
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak genç sevgilisine aşkını haykırdı - Resim: 4

Romantik paylaşım

Sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan Bülent Şakrak, gönderiye ''Yıl: Yer yuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1. yıl'' notunu düştü.

4 / 5