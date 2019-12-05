Ünlü oyuncu Burcu Binici menajeri tarafından dolandırıldı
Oyuncu Burcu Binici 7 yıl boyunca çalıştığı menajerlik ajansı tarafından dolandırıldı. Rol aldığı 6 Mantı dizisinden parasını alamadığı gerekçesiyle dava açan Binici yaşadıklarını anlattı. Ajanstakileri ailesi olarak gördüğ
Oyuncu Burcu Binici, 2012'de '6 Mantı' isimli dizide rol alması için yapım şirketiyle anlaştı. Oynayacağı 52 bölüm karşılığında 535 bin lira almasına karar verildi. Ancak iddiaya göre, dizide oynadığı 52 bölüm için menajerlik şirketi oyuncuya sadece 144 bin lira ödeme yaptı.
'ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK' Oyuncu kendisine eksik ödenen ücretin tahsili için şirkete ihtarname gönderdi, ardından icra takibi başlattı. Şirket ise oyuncunun alacağı olmadığını ileri sürüp icra takibine itiraz etti.
Yargılamada, şirket yetkilisinin Burcu Binici ile aralarında imzalanan sözleşmede tahrifat yaptığı ortaya çıktı. Burcu Binici, havale yolu ile aldığı ödemeden yasal bir dayanağı olmaksızın kesintiler yapılarak dolandırıldığını ileri sürdü.