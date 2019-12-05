Ünlü oyuncu Burcu Binici menajeri tarafından dolandırıldı

Oyuncu Burcu Binici, 2012'de '6 Mantı' isimli dizide rol alması için yapım şirketiyle anlaştı. Oynayacağı 52 bölüm karşılığında 535 bin lira almasına karar verildi. Ancak iddiaya göre, dizide oynadığı 52 bölüm için menajerlik şirketi oyuncuya sadece 144 bin lira ödeme yaptı.