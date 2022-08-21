Ünlü oyuncu Burcu Kara'dan hamilelik pozu: ''Ayaklar Banu Alkan...''
2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenen oyuncu Burcu Kara, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. 6 aylık hamile olan Burcu Kara, fotoğraflarını ''5. ay bitti'' notuyla paylaştı.
2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olacağını açıklayan Kara'dan hamilelik pozları geldi.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan 42 yaşındaki oyuncu, ilk kez karnı burnunda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Ayak bileklerine kadar uzanan mavi bir elbiseyle objektif karşısına geçen Burcu Kara, hamileliğinin 6. ayına girdiğini ifade etti.
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"5. AY BİTTİ!"
Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen Kara, gönderisine "Ayaklar Banu Alkan😂Göbeği ve bebeği merak edip soranlar için hamile fotoğrafı da bırakayım bu arşive' dedim. 5 ay bitti!" ifadelerini not düştü.
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