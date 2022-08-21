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  4. Ünlü oyuncu Burcu Kara'dan hamilelik pozu: ''Ayaklar Banu Alkan...''

Ünlü oyuncu Burcu Kara'dan hamilelik pozu: ''Ayaklar Banu Alkan...''

2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenen oyuncu Burcu Kara, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. 6 aylık hamile olan Burcu Kara, fotoğraflarını ''5. ay bitti'' notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Burcu Kara'dan hamilelik pozu: ''Ayaklar Banu Alkan...'' - Resim: 1

2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olacağını açıklayan Kara'dan hamilelik pozları geldi.

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Ünlü oyuncu Burcu Kara'dan hamilelik pozu: ''Ayaklar Banu Alkan...'' - Resim: 2

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 42 yaşındaki oyuncu, ilk kez karnı burnunda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncu Burcu Kara'dan hamilelik pozu: ''Ayaklar Banu Alkan...'' - Resim: 3

Ayak bileklerine kadar uzanan mavi bir elbiseyle objektif karşısına geçen Burcu Kara, hamileliğinin 6. ayına girdiğini ifade etti. 

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Ünlü oyuncu Burcu Kara'dan hamilelik pozu: ''Ayaklar Banu Alkan...'' - Resim: 4

"5. AY BİTTİ!"

Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen Kara, gönderisine "Ayaklar Banu Alkan😂Göbeği ve bebeği merak edip soranlar için hamile fotoğrafı da bırakayım bu arşive' dedim. 5 ay bitti!" ifadelerini not düştü.

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