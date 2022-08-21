Ünlü oyuncu Burcu Kara'dan hamilelik pozu: ''Ayaklar Banu Alkan...''

"5. AY BİTTİ!"

Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen Kara, gönderisine "Ayaklar Banu Alkan😂Göbeği ve bebeği merak edip soranlar için hamile fotoğrafı da bırakayım bu arşive' dedim. 5 ay bitti!" ifadelerini not düştü.