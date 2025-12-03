  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü

Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü - Resim: 1

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in 88 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

1 / 7
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü - Resim: 2

Yıldızlar'ın cenazesi, Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. 

2 / 7
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü - Resim: 3

Cenaze törenine oyuncu Burcu Özberk'in yanı sıra, Yıldızlar'ın akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. 

3 / 7
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü - Resim: 4

Helallik alınması sonrası öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

4 / 7