Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in acı günü
Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in 88 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
1 / 7
Yıldızlar'ın cenazesi, Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi.
2 / 7
Cenaze törenine oyuncu Burcu Özberk'in yanı sıra, Yıldızlar'ın akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı.
3 / 7
Helallik alınması sonrası öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.
4 / 7