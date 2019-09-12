Ünlü oyuncu çırılçıplak fotoğrafını paylaştı, ortalık karıştı

Oyuncunun bir takipçisi paylaşıma, "Kusursuz ve ideal bir vücudunuz var" ifadelerini kullanırken bir başka takipçisi “Paylaştığınız fotoğraflar hiç gerçek hayattan kareler değil ve düzgün, zayıf bir vücuda sahip olmamız gerektiğini savunmanız genç kızları kötü etkileyebilir. Kadınları güçlendirmeye çalışıyorsanız önce onları tanımanız gerekir” yorumunda bulundu.



