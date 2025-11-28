Ünlü oyuncu Evrim Akın gözyaşları içinde iddialara yanıt verdi
Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci'nin dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın hakkındaki iddiaları çok konuşulmuştu. Sessizliğini bozan Evrim Akın, gözyaşlarına boğuldu.
Başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, sette yaşadığını iddia ettiği zorbalık ve şiddet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın ile ilgili bir video paylaşan Keskinci, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" demişti.
Evrim Akın'ın sette herkese kötü davrandığını da öne süren Keskinci, Akın'ın "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini de iddia etmişti.
Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini dile getiren Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.