  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü oyuncu Evrim Akın gözyaşları içinde iddialara yanıt verdi

Ünlü oyuncu Evrim Akın gözyaşları içinde iddialara yanıt verdi

Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci'nin dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın hakkındaki iddiaları çok konuşulmuştu. Sessizliğini bozan Evrim Akın, gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü oyuncu Evrim Akın gözyaşları içinde iddialara yanıt verdi - Resim: 1

Başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, sette yaşadığını iddia ettiği zorbalık ve şiddet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. 

1 / 10
Ünlü oyuncu Evrim Akın gözyaşları içinde iddialara yanıt verdi - Resim: 2

Dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın ile ilgili bir video paylaşan Keskinci, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" demişti.

2 / 10
Ünlü oyuncu Evrim Akın gözyaşları içinde iddialara yanıt verdi - Resim: 3

 Evrim Akın'ın sette herkese kötü davrandığını da öne süren Keskinci, Akın'ın "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini de iddia etmişti.

3 / 10
Ünlü oyuncu Evrim Akın gözyaşları içinde iddialara yanıt verdi - Resim: 4

Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini dile getiren Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.

4 / 10