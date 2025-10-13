Ünlü oyuncu ''fay hattı üzerinde'' dediği yazlık evini terk etti

"FAY HATTI ÜZERİNDE"

“Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm yazlıktan atık eşyalarla ayrıldık" diyen Burcu Kara devamında şunları söyledi:

"99 yılından önce yapıldı bu ev çünkü biz 91 yılında taşındık. Depremden çok korkuyoruz. Burada bir aile apartmanı yapıldı, annemler ve halamlarla birlikte oraya taşınıyoruz. Gemlik, Bursa, İznik maalesef hepsi fay hattı üzerinde. Her yerde bu kaygı var."