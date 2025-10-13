Ünlü oyuncu ''fay hattı üzerinde'' dediği yazlık evini terk etti
Bir süre önce İstanbul'u terk edip çiftlik hayatına geçiş yapan ünlü oyuncu Burcu Kara, deprem korkusu nedeniyle yazlık evini terk ettiğini duyurdu.
Haziran Gecesi ve Tatar Ramazan gibi pekçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncu Burcu Kara, İstanbul’daki yaşamını geride bırakarak İznik’teki köy evine taşınmıştı.
İstanbul'a sadece iş için gelen Burcu Kara son olarak uzun yıllardır gittiği yazlığını terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
"FAY HATTI ÜZERİNDE"
“Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm yazlıktan atık eşyalarla ayrıldık" diyen Burcu Kara devamında şunları söyledi:
"99 yılından önce yapıldı bu ev çünkü biz 91 yılında taşındık. Depremden çok korkuyoruz. Burada bir aile apartmanı yapıldı, annemler ve halamlarla birlikte oraya taşınıyoruz. Gemlik, Bursa, İznik maalesef hepsi fay hattı üzerinde. Her yerde bu kaygı var."
"SAĞLAM BULMADIĞIMIZ İÇİN VEDALAŞIYORUZ"
Deniz manzaralı evini de gösteren oyuncu, "Bu evi bırakıp gidiyoruz maalesef. Bu denizde büyüdüm ben. Ailemin evinin bir ayağı deniz, bir ayağı göl. Bu evi hiç sağlam bulmadığımız için maalesef vedalaşıyoruz. Umarım geri geliriz.” dedi.