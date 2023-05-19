Ünlü oyuncu Funda Eryiğit bebeğini kucağına aldı
Mart ayında yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturan oyuncu Funda Eryiğit anne oldu.
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit, hamile kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda uzun süredir aşk yaşadığı ve Berkun Oya ile nikah masasına oturdu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına "Civan" adını verdi.
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Eryiğit, doğumdan önce kamera karşısına geçerek Muhsin Akgün'e poz vermişti. Siyah tulumuyla set ışığının önünde pozlar veren ünlü isim, o anları hiçbir not yazmadan Instagram hesabından yayınlamış ve paylaşımı beğeni yağmuruna tutulmuştu.
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