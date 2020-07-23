Ünlü oyuncu halk plajında görüntülendi
Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu, Marmaris'te görüntülendi. Çift, günlü bin TL olan şezlonglar yerine halk plajında denize girdi.
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki gün sevgilisi Umut Duygu ile Marmaris'teki halk plajında görüntülendi. Günlüğü 2 bin 500 TL'ye villa kiralayan çift, Selimiye'deki bir halk plajında denize girdi.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; son projesinden 500 bin TL aldığı konuşulan oyuncu, Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı.
Terzioğlu'nun bu halleri, "Halkın starı Burçin" yorumlarına neden oldu. Ünlü oyuncu, sevgilisi ve arkadaşlarıyla bol bol deniz keyfi yaptı. 40 yaşındaki güzel, taşlık olan denizden çıkarken bir ara zorlandı.