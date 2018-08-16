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  3. 16 Ağustos 2018 14:52

Ünlü oyuncu isyan etti: Daha 40'ı çıkmadı !

Geçtiğimiz ay anne olan Gamze Keçeli, kilo veremedeği için yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Ünlü oyuncu isyan etti: Daha 40'ı çıkmadı !

Geçtiğimiz ay ilk kez annelik heyecanı yaşayan Gamze Keçeli, 'doğum kilolarını veremedi' yorumlarına isyan etti.

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Ünlü oyuncu isyan etti: Daha 40'ı çıkmadı !

2003 Miss Model of Türkiye Güzeli Gamze Karaman, geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle işadamı Nedim Keçeli ile nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü oyuncu isyan etti: Daha 40'ı çıkmadı !

Çift 8 Temmuz 2018'de oğulları Yaman'ı kucağına almıştı. Keçeli, bazı sosyal medya sayfalarında 'doğum kilolarını veremedi' yorumlarına isyan etti.

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Ünlü oyuncu isyan etti: Daha 40'ı çıkmadı !

Ünlü isim kendisini eleştirenlere şu cevabı verdi: Son günlerde bazı magazin sitelerinde resimlerimin altına kilomla alakalı yorumlar görüyorum;

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