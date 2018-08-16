Ünlü oyuncu isyan etti: Daha 40'ı çıkmadı !
Geçtiğimiz ay anne olan Gamze Keçeli, kilo veremedeği için yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Geçtiğimiz ay ilk kez annelik heyecanı yaşayan Gamze Keçeli, 'doğum kilolarını veremedi' yorumlarına isyan etti.
2003 Miss Model of Türkiye Güzeli Gamze Karaman, geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle işadamı Nedim Keçeli ile nikah masasına oturmuştu.
Çift 8 Temmuz 2018'de oğulları Yaman'ı kucağına almıştı. Keçeli, bazı sosyal medya sayfalarında 'doğum kilolarını veremedi' yorumlarına isyan etti.