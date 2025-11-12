Ünlü oyuncu kaza geçirdi; çocuklarıyla birlikte hastaneye kaldırıldı!
Now TV'de ekrana gelen Kıskanmak adlı dizide Seniha Paşazade karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özgü Namal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Ekranların başarılı oyuncularından Özgü Namal NOW TV'nin yeni dizisi Kıskanmak ile ekranlara geri dönmüştü.
Kıskanmak dizisinde hayat verdiği 'Seniha Paşazade' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Özgü Namal'dan korkutan bir haber geldi.
Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde çocukları ile birlikte trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Namal, sabah saatlerinde okulların da tatil olması nedeniyle 2 çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktı.
