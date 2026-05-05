Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un acı günü
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden 94 yaşındaki annesi Decen Nebahat Aslantuğ'u Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı.
Kaynak: DHA
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, acı haberle sarsıldı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gören 94 yaşındaki annesi Decen Nebahat Aslantuğ, dün hayata gözlerini yumdu.
1 / 7
Aslantuğ'un cenazesi, memleketi Samsun'a getirilerek Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
2 / 7
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Decen Nebahat Aslantuğ, Hamzalı Tepeköy Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.
3 / 7
Mehmet Aslantuğ'u bu zor gününde, eski eşi Arzum Onan, yakın arkadaşı Oktay Kaynarca ve sevenleri yalnız bırakmadı.
4 / 7