Ünlü oyuncu Merve Boluğur yapacağı yatırımı açıkladı

"ARSA ARAYIŞIM VAR"

Boluğur, "Yazın hem tatil yapacağım hem de arsa arayışım var. Medet inanılmaz bir beyin. Ondan fikir alıyorum. Kendisinin Bodrum ve Antalya'da inşaatları var. İstanbul'da da arayışım devam ediyor. Deneyimlerinden faydalanacağım" dedi.