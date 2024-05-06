Ünlü oyuncu Merve Boluğur yapacağı yatırımı açıkladı
Oyuncu Merve Boluğur, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken arsa arayışında olduğunu belirtti.
Bir zamanlar 'Acemi Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam yakın dostu iş insanı Medet Anlı ile bir araya geldi.
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Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularına cevap verdi.
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"ARSA ARAYIŞIM VAR"
Boluğur, "Yazın hem tatil yapacağım hem de arsa arayışım var. Medet inanılmaz bir beyin. Ondan fikir alıyorum. Kendisinin Bodrum ve Antalya'da inşaatları var. İstanbul'da da arayışım devam ediyor. Deneyimlerinden faydalanacağım" dedi.
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"NE İSTERSE HALLEDECEĞİZ"
İş insanı Medet Anlı ise, "Ne isterse halledeceğiz. Merve'ye doğal, hayvanlarıyla rahat zaman geçireceği ve denize rahat girebileceği yer ayarlıyoruz" diye konuştu.
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