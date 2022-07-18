Ünlü oyuncu Seda Bakan halk plajında ortaya çıktı
İkinci kez anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Seda Bakan, ailesiyle Bodrum'daki halk plajında görüntülendi.
Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren, Ağustos 2019’da kızı Leyla’yı kucağına alan Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle Ortakent'teki halk plajında görüntülendi.
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Bakan, önce kızı Leyla ile kumda oyun oynadı. Ardından da Leyla, uçak şeklindeki şişme bebek botuna bindi.
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"UÇUYORUM"
O sırada Leyla, babası Ali Erel'in botun ipini kendine doğru çekmesiyle eğlenceli anlar yaşadı. Leyla, iki kolunu açarak “Uçuyorum” diye bağırdı .
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