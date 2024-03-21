Ünlü oyuncu tam 72 kilo birden verdi, onu gören tanıyamıyor
Birçok dizi ve film projesinde rol alan 47 yaşındaki başarılı oyuncu Esin Gündoğdu tam 72 kilo verdi. Ünlü oyuncunun son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi.
Aşk Yeniden dizisinde oynadığı Ayfer karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Vermem Seni Ellere'de rol alan Esin Gündoğdu, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık gündeme geldi.
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Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 72 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, bambaşka birine dönüştü.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Esin Gündoğdu'nun yayınladığı fotoğraflarda kilo vermeye devam ettiği görüldü.
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Bu Esin Gündoğdu'nun eski hali... Bundan sonraki fotoğraflar ise Esin Gündoğdu'nun son haliEsin Gündoğdu'nun son hali...
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