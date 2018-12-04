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  3. 04 Aralık 2018 12:51

Ünlü oyuncu TIR şoförü oldu

Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel, iflas edince TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

Ünlü oyuncu TIR şoförü oldu

Seneler önce ekranlarda sıkça görüdüğümüz oyuncu Tolga Karel'in şimdiki mesleği şaşırtıyor.

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Ünlü oyuncu TIR şoförü oldu

Yaprak Dökümü dizisiyle akıllara kazınan Tolga Karel Amerika'ya yerleşmişti. Karel kurduğu işi batırdı, eşinin annesinin evine yerleşti. Sağlık turizm işine giren Karel'in işleri umduğu gibi gitmedi. Ünlü oyuncu iflas edince tır şoförlüğü yapmaya başladı.

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Ünlü oyuncu TIR şoförü oldu

Karel ekonomik olarak zorluklar yaşamaya başlayınca; kursa yazıldı ve tır şöforlüğü yapmaya başladı. Karel aylık maaş olarak da 8 bin dolar alıyor.

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Ünlü oyuncu TIR şoförü oldu

2. Sayfa'nın gündeme getirdiği haberde Tolga Karel'in iş yeri olarak kullandığı evinden ayrıldığı ve eşinin annesinin evinde yaşamaya başladığı bilgisi de yer alıyor. Şimdilerde tır şoförlüğü yapan Karel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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