Ünlü Oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz evlendi:

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Hatırla Sevgili', 'Gece Gündüz' ve 'Kırık Kanatlar' gibi Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarında sergilediği başarılı oyunculuk performanslarıyla tanınan Tolga Güleç, özel hayatında mutlu sona ulaştı.