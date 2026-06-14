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  4. Ünlü oyuncu ve ekranların güzel spikeri evlendi

Ünlü Oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz evlendi:

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tolga Güleç, bir süredir aşk yaşadığı spiker Öykü Cengiz ile dünyaevine girdi. 4 Temmuz 2025'te Bodrum'da nişanlanan ve ayrılık iddialarını yalanlayarak ilişkilerini resmiyete döken çiftin mutlu gününe yakın dostları şahitlik etti.

Ünlü Oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz evlendi: - Resim: 1

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Hatırla Sevgili', 'Gece Gündüz' ve 'Kırık Kanatlar' gibi Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarında sergilediği başarılı oyunculuk performanslarıyla tanınan Tolga Güleç, özel hayatında mutlu sona ulaştı. 

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Ünlü Oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz evlendi: - Resim: 2

Ünlü oyuncu, bir süredir birliktelik yaşadığı spiker Öykü Cengiz ile hayatını birleştirdi. 

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Ünlü Oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz evlendi: - Resim: 3

Çiftin hayatını birleştirdiği nikah törenine yakın arkadaş çevreleri katılım gösterdi. Tören sırasında çekilen mutluluk pozları, çiftin dostları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılarak takipçilerin beğenisine sunuldu.

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Ünlü Oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz evlendi: - Resim: 4

Evlilik yolundaki ilk ciddi adımlarını geçtiğimiz yıl 4 Temmuz 2025 tarihinde atan Tolga Güleç ve Öykü Cengiz, Bodrum'da sadece aile üyelerinin katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

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