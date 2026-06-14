Ünlü Oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz evlendi:
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tolga Güleç, bir süredir aşk yaşadığı spiker Öykü Cengiz ile dünyaevine girdi. 4 Temmuz 2025'te Bodrum'da nişanlanan ve ayrılık iddialarını yalanlayarak ilişkilerini resmiyete döken çiftin mutlu gününe yakın dostları şahitlik etti.
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Hatırla Sevgili', 'Gece Gündüz' ve 'Kırık Kanatlar' gibi Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarında sergilediği başarılı oyunculuk performanslarıyla tanınan Tolga Güleç, özel hayatında mutlu sona ulaştı.
Ünlü oyuncu, bir süredir birliktelik yaşadığı spiker Öykü Cengiz ile hayatını birleştirdi.
Çiftin hayatını birleştirdiği nikah törenine yakın arkadaş çevreleri katılım gösterdi. Tören sırasında çekilen mutluluk pozları, çiftin dostları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılarak takipçilerin beğenisine sunuldu.
Evlilik yolundaki ilk ciddi adımlarını geçtiğimiz yıl 4 Temmuz 2025 tarihinde atan Tolga Güleç ve Öykü Cengiz, Bodrum'da sadece aile üyelerinin katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.