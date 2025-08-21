Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

‘Ezel' dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz ay Beyoğlu'nda bir restorandan haraç iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte restorana giden Bayraktar, restoran sahibine, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü. Önceki gün aynı restorana giden oyuncu bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğü iddia edildi.