Ünlü oyuncu üstsüz güneşlenirken yakalandı
Amerikalı ünlü oyuncu Alicia Arden (52), halka açık yerde üstsüz güneşlenirken magazincilere yakalandı.
Rol aldığı General Hospital, Prison of the Dead ve American Nudist gibi yapımlarla tanınan Alicia Arden, son dönemde verdiği çıplak pozlarla dikkat çekiyor.
1 / 10
90'lı yılların kült dizisi "Kurtarma Servisi"ndeki rolüyle ünlenen 52 yaşındaki oyuncu, dün ABD, Los Angeles'ta objektiflere takıldı.
2 / 10
Ünlü oyuncu Alicia Arden, Los Angeles'ta Hollywood Pool'da halka açık bir şekilde üstsüz güneşlenirken görüntülendi.
3 / 10
İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çeken Arden, kendisini çeken paparazzilere aldırmadan güneşlenmeye devam etti.
4 / 10