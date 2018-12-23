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  3. 23 Aralık 2018 16:40

Ünlü oyuncudan direk dansı

Avlu dizisinde, cezaevi müdürü Zerrin karakterine can veren Nergis Öztürk, tiyatro oyunundaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncudan direk dansı

Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinde, cezaevi müdürü 'Zerrin' isimli karaktere can veren Nergis Öztürk, Özlem Alpözü'yle rol aldığı, 'Sultana' oyununun prömiyeri önceki akşam Kadıköy Taşra Kabare'de yapıldı.

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Ünlü oyuncudan direk dansı

Tiyatro gösterisini izlemeye gelenler arasından Meltem Cumbul, Algı Eke, Canan Ergüder, Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü isimler katıldı.

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Ünlü oyuncudan direk dansı

Nergis Öztürk, son dönemde moda olan direk dansını tiyatro oyununu taşıdı. Sahnede başarılı bir performans ortaya koyan oyuncu izleyici tarafından alkış topladı.

Kaynak: Sözcü

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Ünlü oyuncudan direk dansı

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