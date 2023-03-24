Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen tecavüz itirafı
Mavi Göl ve Sonsuz Aşk filmleriyle tanınan Hollywood yıldızı Brooke Shields, yıllar önce tecavüze uğradığını itiraf etti.
Brooke Shields, hayatının anlatıldığı belgeselde uğradığı tacizi anlatmıştı. Ünlü oyuncu, yaşadığı kabus dolu günlere son vermek için son bir hamle yapmayı denediğini ve olaydan birkaç yıl sonra kendisini tecavüz eden adama hitaben bir mektup kaleme aldığını söyledi.
"DAHA ÖNCE TANIŞTIĞIM BİRİYDİ"
Bu olay meydana geldiğinde henüz 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu düşündüğünü ifade etmişti. Brooke Shields, konuyla ilgili, "Yemek yedik. Ben bunun bir iş görüşmesi olduğunu sanıyordum. O kişiyle daha önce tanışmıştım ve bana karşı her zaman iyiydi" dedi. Ancak Shields'ın söylediğine göre iş toplantısı sandığı o akşam yemeği bir anda aniden şekil değiştirmişti.
OTEL ODASINA GÖNDERDİ
Görüştüğü kişiye bir taksi çağırması gerektiğini söyleyen Brooke Shields, o kişinin de ona otele geri dönmelerini ve oradan bir taksi çağıracağını dile getirdiğini anlattı. Brooke Shields, bunun üzerine onunla birlikte oteldeki odasına gittiğini söyledi.
ÇARESİZ ŞEKİLDE BEKLEMİŞ
"Telefona gitmek istemiyordum, orada oturmak istemiyordum. Çünkü orada kalmıyordum" diyen Brooke Shields, çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken odada bulduğu bir dürbünle pencereye yaklaştığını ve odadan görülen kumsal manzarasını izlemeye başladığını aktardı.