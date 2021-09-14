Ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ekranların sevilen isimleri 2021 yılı için istedikleri bölüm başı ücretlerine zam yaptı. İşte yıldız oyuncuların aylık kazançları...
Ekranların sevilen isimleri 2021 yılı için istedikleri bölüm başı ücretlerine zam yaptı. Yıldız oyuncuların yeni sezon bölüm başı ücretleri belli oldu. İşte dudak uçuklatan miktarlar...
1 / 12
Halit Ergenç: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL
2 / 12
Burak Özçivit: 250 bin TL, aylık 1 milyon TL
3 / 12
Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL, aylık 800 bin TL
4 / 12