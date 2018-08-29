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  3. 29 Ağustos 2018 09:11

Leyla Bilginel'in kamp hayatı

Oyuncu Leyla Bilginel, otel tatili yerine 3 aydır ailesiyle birlikte kamp yapıyor.

Leyla Bilginel'in kamp hayatı

Sperm bankası yoluyla bir erkek çocuk dünyaya getiren, ardından oğluyla Tayland’a yerleşen oyuncu Leyla Bilginel bir süre önce Türkiye’ye döndü.

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Leyla Bilginel'in kamp hayatı

Bilginel, üç aydır ailesiyle birlikte Bodrum’da alternatif tatil yapıyor. Otellere para vermek yerine çadır kuran Bilginel, kamp alanına bile ücret ödemiyor.

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Leyla Bilginel'in kamp hayatı

Oyuncu, “Bu araziyi önce baştan sona temizledik sonra kamp kurduk” diyor. Üç çadırda yaşayan aile, çay demlemek ve yemek yapmak için yer ocağı kurup, ateş yakıyor. Bilginel her gün yeğenleri ile balık avına çıkıyor.

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Leyla Bilginel'in kamp hayatı

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