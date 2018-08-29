Leyla Bilginel'in kamp hayatı
Oyuncu Leyla Bilginel, otel tatili yerine 3 aydır ailesiyle birlikte kamp yapıyor.
Sperm bankası yoluyla bir erkek çocuk dünyaya getiren, ardından oğluyla Tayland’a yerleşen oyuncu Leyla Bilginel bir süre önce Türkiye’ye döndü.
Bilginel, üç aydır ailesiyle birlikte Bodrum’da alternatif tatil yapıyor. Otellere para vermek yerine çadır kuran Bilginel, kamp alanına bile ücret ödemiyor.
Oyuncu, “Bu araziyi önce baştan sona temizledik sonra kamp kurduk” diyor. Üç çadırda yaşayan aile, çay demlemek ve yemek yapmak için yer ocağı kurup, ateş yakıyor. Bilginel her gün yeğenleri ile balık avına çıkıyor.